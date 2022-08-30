«Сассуоло» не пропустил в матче с «Миланом»

Четвёртый тур Серии А стартовал матчем с участием чемпиона. «Сассуоло» ещё раз доказал, что является непростым противником для «Милана», особо ни в чем не уступив фавориту. Более того, именно у «Сассуоло» был лучший момент в поединке, но Доменико Берарди на 22-й минуте не реализовал пенальти – 0:0.

«Милан» с 8 очками вышел на чистое первое место, но по итогам тура наверняка его потеряет. У «Сассуоло» пять баллов.

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