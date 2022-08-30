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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» не пропустил в матче с «Миланом»

 
30 Августа 2022 • 21:32 Комментировать (1)
Сассуоло
0:0
Милан
окончен

Четвёртый тур Серии А стартовал матчем с участием чемпиона. «Сассуоло» ещё раз доказал, что является непростым противником для «Милана», особо ни в чем не уступив фавориту. Более того, именно у «Сассуоло» был лучший момент в поединке, но Доменико Берарди на 22-й минуте не реализовал пенальти – 0:0.

«Милан» с 8 очками вышел на чистое первое место, но по итогам тура наверняка его потеряет. У «Сассуоло» пять баллов.

Протокол игры  
Сассуоло0:0Милан
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинФеррари Джанмарко  76'Рожерио да СилваФраттези Давиде  64' 69' (Харрауи Абдау ( 69') Лопес Максим  72'Торстведт Кристиан 69' (Энрике Матеус ( 69') Берарди Доменико 52' (Дефрель Грегоре ( 52'  86') Пинамонти Андреа 84' (Марчицца Риккардо ( 84') Кирьякопулос Георгиос 84' (Альварес Агустин ( 84'  90')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенАйхан КанНето РуанОбьянг ПедроРуссо Алессандро
Меньян МайкФлоренци АлессандроКьяер Симон 80' (Калюлю Пьер ( 80') Томори ФикайоТео Эрнандес  27'Беннасер ИсмаэльПобега Томмазо 57' (Тонали Сандро ( 57') Салемакерс Алексис  43' 57' (Де Кетеларе Шарль ( 57') Диас Браим 57' (Мессьяс Жуниор ( 57') Леау РафаэлЖиру Оливье 73' (Адли Ясин ( 73')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоКалабрия Давиде
30 августа. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

Видео

Меньян отражает пенальти Берарди (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Меньян отражает пенальти Берарди (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло
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Комментарии (1)
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sagittarius
30 Августа 2022 в 21:55
Хм. Если учтывать, что это нероверди не забили пенальти, то заголовок должен был быть: Милан не пропустил в матче с Сассуоло.
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окончен Сассуоло 0:0 Милан 5.50 4.30 1.60
Идет 34 минута Рома 2:0 Монца 1.30 6.00 9.50
Идет 34 минута Интер Милан 1:0 Кремонезе 1.14 9.00 20.00
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.60 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.75 1.85
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
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