«Сассуоло» не пропустил в матче с «Миланом»

Четвёртый тур Серии А стартовал матчем с участием чемпиона. «Сассуоло» ещё раз доказал, что является непростым противником для «Милана», особо ни в чем не уступив фавориту. Более того, именно у «Сассуоло» был лучший момент в поединке, но Доменико Берарди на 22-й минуте не реализовал пенальти – 0:0.
«Милан» с 8 очками вышел на чистое первое место, но по итогам тура наверняка его потеряет. У «Сассуоло» пять баллов.
Протокол игры
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко• 76'Рожерио да Силва•Фраттези Давиде 64'69' (Харрауи Абдау (69') •Лопес Максим• 72'Торстведт Кристиан69' (Энрике Матеус (69') •Берарди Доменико52' (Дефрель Грегоре (52') • 86'Пинамонти Андреа84' (Марчицца Риккардо (84') •Кирьякопулос Георгиос84' (Альварес Агустин (84') 90'
Меньян Майк•Флоренци Алессандро•Кьяер Симон80' (Калюлю Пьер (80') •Томори Фикайо•Тео Эрнандес• 27'Беннасер Исмаэль•Побега Томмазо57' (Тонали Сандро (57') •Салемакерс Алексис 43'57' (Де Кетеларе Шарль (57') •Диас Браим57' (Мессьяс Жуниор (57') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье73' (Адли Ясин (73')
30 августа. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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