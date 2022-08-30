Пиоли: «Игра «Милана» слишком хаотична, но против «Интера» всё будет иначе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный исход матча против «Сассуоло» (0:0).

«Сегодня нам не хватило ясности. Мы хорошо начали матч, но после того, как «Сассуоло» отошёл глубже в оборону, нам стало трудно отыскивать свободное пространство. Команда выглядела слишком хаотично. Игроки осознают проблемы, возникшие сегодня, и это обязательно поможет нам при подготовке к следующему матчу против «Интера». В дерби всё будет совершенно иначе – «Интер» играет в другой манере. Сегодня я хотел прибегнуть к ротации, но мне не удалось это сделать в том числе из-за отсутствия нужного количества доступных игроков», – отметил в интервью DAZN наставник «россонери».