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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Милана» Меньян эффективнее всех в Европе отражает пенальти

 
30 Августа 2022 • 21:44 Комментировать
Сассуоло
0:0
Милан
окончен

Голкипер «Милана» Майк Меньян в очередной раз спас свою команду, отразив одиннадцатиметровый в матче Серии А против «Сассуоло».

27-летний француз успешно справляется почти с третью пенальти в свои ворота – 31% отражённых ударов (9 из 29) – самый высокий показатель среди всех вратарей пяти сильнейших европейских лиг с сезона 2015/16, в чьи ворота было назначено не менее 25 пенальти, докладывает Opta.

В текущей кампании Майк Меньян провёл четыре матча за «Милан» в чемпионате Италии, пропустив в общей сложности три гола и дважды сохранив ворота «россонери» в неприкосновенности.

«Милан» не сумел добыть победу в поединке с «Сассуоло» (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
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