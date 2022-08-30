Голкипер «Милана» Меньян эффективнее всех в Европе отражает пенальти

Голкипер «Милана» Майк Меньян в очередной раз спас свою команду, отразив одиннадцатиметровый в матче Серии А против «Сассуоло».

27-летний француз успешно справляется почти с третью пенальти в свои ворота – 31% отражённых ударов (9 из 29) – самый высокий показатель среди всех вратарей пяти сильнейших европейских лиг с сезона 2015/16, в чьи ворота было назначено не менее 25 пенальти, докладывает Opta.

В текущей кампании Майк Меньян провёл четыре матча за «Милан» в чемпионате Италии, пропустив в общей сложности три гола и дважды сохранив ворота «россонери» в неприкосновенности.

«Милан» не сумел добыть победу в поединке с «Сассуоло» (0:0).