Наставник «Сассуоло» доволен действиями своей команды в матче с «Миланом»

Четвертый тур итальянского чемпионата Серии А начался в Сассуоло, где местный клуб сумел сыграть вничью с «Миланом» - 0:0. Наставник «Сассуоло», Алессио Дионизи, прокомментировал события игры. Он раздосадован незабитым пенальти - его отразил голкипер миланского клуба Майк Меньян.

- У нас была лучшая возможность в этой игре. В целом же, результат считаю справедливым. «Милан» доминировал во втором тайме, его игроки лучше, у них больше скамейка запасных, - цитирует Дионизи итальянское издание Football Italia.

В слеующем туре «Сассуоло» предстоит сыграть на выезде с дебютантом Серии А - «Кремонезе».