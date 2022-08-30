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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Сассуоло» доволен действиями своей команды в матче с «Миланом»

 
30 Августа 2022 • 22:11 Комментировать
Сассуоло
0:0
Милан
окончен

Четвертый тур итальянского чемпионата Серии А начался в Сассуоло, где местный клуб сумел сыграть вничью с «Миланом» - 0:0. Наставник «Сассуоло», Алессио Дионизи, прокомментировал события игры. Он раздосадован незабитым пенальти - его отразил голкипер миланского клуба Майк Меньян.

- У нас была лучшая возможность в этой игре. В целом же, результат считаю справедливым. «Милан» доминировал во втором тайме, его игроки лучше, у них больше скамейка запасных, - цитирует Дионизи итальянское издание Football Italia.  

В слеующем туре «Сассуоло» предстоит сыграть на выезде с дебютантом Серии А - «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Алессио Дионизи
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окончен Сассуоло 0:0 Милан 5.50 4.30 1.60
Идет 85 минута Рома 3:0 Монца 1.30 6.00 9.50
Идет 88 минута Интер Милан 3:0 Кремонезе 1.14 9.00 20.00
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.60 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.75 1.85
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
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