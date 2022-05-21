«Аталанта» провалила матч с «Эмполи» и сезон в целом

«Аталанта» завершала сезон матчем с «Эмполи», которому уже ничего не нужно. Как ни старались бергамаски, но пробить оборону противника не смогли, мешал и каркас ворот, и голкипер с защитниками. А вот аутсайдер своего добился. Лео Штулац на 79-й минуте забил победный мяч и принес гостям сенсационную победу (1:0).
Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе. Его команда осталась без еврокубков (восьмое место).
Протокол игры
|79'Штулац Лео (0:1)
Муссо Хуан•Де Рон Мартен•Паломино Хосе•Джимсити Берат•Хатебур Ханс 57' (Пессина Маттео ( 57') •Фройлер Ремо 58' 82' (Демирал Мерих ( 82') •Коопмейнерс Теун 78' (Меле Йоаким ( 78') •Дзаппакоста Давиде 78' (Скальвини Джорджио ( 78') •Пашалич Марио 82' (Иличич Йосип ( 82') •Бога Жереми•Сапата Дуван
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар • 45'Вити Маттиа•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато 73' (Паризи Фабьяно ( 73') •Журковски Шимон•Аслани Кристьян•Бандинелли Филиппо 68' (Ди Франческо Федерико ( 68') •Хендерсон Лиам 68' (Штулац Лео ( 68') •Ла Мантия Андреа 46' (Байрами Недим ( 46') •Кутроне Патрик 73' (Бальданци Томмазо ( 73')
21 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".