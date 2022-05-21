«Аталанта» провалила матч с «Эмполи» и сезон в целом

«Аталанта» завершала сезон матчем с «Эмполи», которому уже ничего не нужно. Как ни старались бергамаски, но пробить оборону противника не смогли, мешал и каркас ворот, и голкипер с защитниками. А вот аутсайдер своего добился. Лео Штулац на 79-й минуте забил победный мяч и принес гостям сенсационную победу (1:0).

Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе. Его команда осталась без еврокубков (восьмое место).