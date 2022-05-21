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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» провалила матч с «Эмполи» и сезон в целом

21 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Аталанта
0:1
Эмполи
окончен

«Аталанта» завершала сезон матчем с «Эмполи», которому уже ничего не нужно. Как ни старались бергамаски, но пробить оборону противника не смогли, мешал и каркас ворот, и голкипер с защитниками. А вот аутсайдер своего добился. Лео Штулац на 79-й минуте забил победный мяч и принес гостям сенсационную победу (1:0).

Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе. Его команда осталась без еврокубков (восьмое место).

Протокол игры  
Аталанта 0:1Эмполи
  79'Штулац Лео (0:1)
Муссо ХуанДе Рон МартенПаломино ХосеДжимсити БератХатебур Ханс  57' (Пессина Маттео (  57') Фройлер Ремо   58'  82' (Демирал Мерих (  82') Коопмейнерс Теун  78' (Меле Йоаким (  78') Дзаппакоста Давиде  78' (Скальвини Джорджио (  78') Пашалич Марио  82' (Иличич Йосип (  82') Бога ЖеремиСапата Дуван
Запасные: Миранчук АлексейСпортьелло МаркоЧиттадини ДжорджоСиссе МустафаМихэйлэ ВалентинРосси Франческо
Викарио ГульельмоСтоянович Петар   45'Вити МаттиаЛуперто СебастьяноКакаче Либерато  73' (Паризи Фабьяно (  73') Журковски ШимонАслани КристьянБандинелли Филиппо  68' (Ди Франческо Федерико (  68') Хендерсон Лиам  68' (Штулац Лео (  68') Ла Мантия Андреа  46' (Байрами Недим (  46') Кутроне Патрик  73' (Бальданци Томмазо (  73')
Запасные: Исмайли АрдианФурлан ЯкопоФаццини ЯкопоРоманьоли СимонеУйкани СамирБенасси Марко
21 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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окончен Лацио 3:3 Верона 1.95 3.70 3.75
окончен Аталанта 0:1 Эмполи 1.22 7.20 11.50
22.05  13:30 Специя ... Наполи 5.40 4.60 1.57
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22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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