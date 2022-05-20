Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини останется в «Аталанте» на следующий сезон

20 Мая 2022 • 14:42 Комментировать
Аталанта
...
Эмполи
1.22 7.00 11.00
21.05 21:45

Руководство «Аталанты» решило оставить своего главного тренера Джан Пьеро Гасперини на следующий сезон. Ранее появлялись слухи, согласно которым итальянец мог покинуть клуб по окончанию кампании.

По данным от Calciomercato, перед финальным туром Серии А руководство «Аталанты» наконец приняло решение по будущему тренера. Напомним, что сам Гасперини несколько недель назад заявил, что его будущее в клубе находится под вопросом.

В этом сезоне «Аталанта», скорее всего, финиширует за пределами зоны еврокубков. Ранее бергамаски трижды подряд под руководством Гасперини квалифицировались в Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.05  21:45 Торино ... Рома 3.60 3.70 2.04
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
15:21 · Италия. Серия А
Идея Серии А провести турнир в США временно отложена
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» включился в гонку за Хики
14:46 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансферы»
14:42 · Италия. Серия А
Гасперини останется в «Аталанте» на следующий сезон
14:24 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет переманить игрока «Интера» в «Тоттенхэм» 1
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Челси» следят за де Лихтом, несмотря на новый контракт защитника
14:11 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Итальянский футбол не привлекателен по нескольким причинам»
13:59 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Ювентуса»: «Летом мы постараемся усилиться лучше, чем в прошлом году»
13:52 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Кулибали – символ «Наполи»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Капелло высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянский клуб
12:36 · Италия. Серия А
Мхитарян может перейти в «Интер»
11:25 · Италия. Серия А
Де Лихт останется в «Ювентусе»
10:23 · Италия. Серия А
Кака получил тренерскую лицензию
10:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» сообщил «Атлетико», что не станет платить 35 миллионов за Морату
09:35 · Италия. Серия А
«Интер» продлил контракт с капитаном команды
Все новости
Рекомендуем