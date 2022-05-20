Гасперини останется в «Аталанте» на следующий сезон

Руководство «Аталанты» решило оставить своего главного тренера Джан Пьеро Гасперини на следующий сезон. Ранее появлялись слухи, согласно которым итальянец мог покинуть клуб по окончанию кампании.

По данным от Calciomercato, перед финальным туром Серии А руководство «Аталанты» наконец приняло решение по будущему тренера. Напомним, что сам Гасперини несколько недель назад заявил, что его будущее в клубе находится под вопросом.

В этом сезоне «Аталанта», скорее всего, финиширует за пределами зоны еврокубков. Ранее бергамаски трижды подряд под руководством Гасперини квалифицировались в Лигу чемпионов.