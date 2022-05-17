Муриэль выбыл из строя из-за травмы колена

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль пропустит последний матч своей команды в сезоне из-за травмы колена, которую получил в выездной игре против «Милана». Об этом стало известно благодаря сведениям от La Gazzetta dello Sport.

Колумбиец, забивший в этом сезоне 9 голов и отдавший 8 голевых передач, возможно, уже провёл свой последний матч за бергамасков. Контракт футболиста с коллективом Джан Пьеро Гасперини истекает летом 2023 года, но стороны пока даже не приблизились к его продлению.

Не исключается вариант, при котором Муриэль продолжит карьеру в другом клубе из Серии А. Ранее колумбиец выступал в Италии за «Удинезе», «Сампдорию», «Лечче» и «Фиорентину».