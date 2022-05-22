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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» провела самый неудачный сезон при Гасперини

22 Мая 2022 • 00:21 Комментировать
Аталанта
0:1
Эмполи
окончен

От клуба из Бергамо явно ждали большего после успехов предыдущих лет.

В финальном туре чемпионата Италии бергамаски минимально уступили на своём поле «Эмполи», финишировав с 59 набранными очками, что является худшим показателем для клуба в эпоху работы Джан Пьеро Гасперини.

Итоговое восьмое место в Серии А также стало худшим результатом для «Аталанты» под руководством 64-летнего наставника, уже давно являющегося местной легендой.

До седьмой строчки, дающей право сыграть в Лиге конференций, «сине-чёрным» не хватило три очка – однако при равенстве «Фиорентина» всё равно оказалась бы выше из-за преимущества личных встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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окончен Фиорентина 2:0 Ювентус 1.90 3.70 4.00
окончен Лацио 3:3 Верона 1.95 3.70 3.75
окончен Аталанта 0:1 Эмполи 1.22 7.20 11.50
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22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 7.00 4.80 1.45
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.62 4.30 5.00
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.80 4.05 1.68
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