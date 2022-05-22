«Аталанта» провела самый неудачный сезон при Гасперини

От клуба из Бергамо явно ждали большего после успехов предыдущих лет.

В финальном туре чемпионата Италии бергамаски минимально уступили на своём поле «Эмполи», финишировав с 59 набранными очками, что является худшим показателем для клуба в эпоху работы Джан Пьеро Гасперини.

Итоговое восьмое место в Серии А также стало худшим результатом для «Аталанты» под руководством 64-летнего наставника, уже давно являющегося местной легендой.

До седьмой строчки, дающей право сыграть в Лиге конференций, «сине-чёрным» не хватило три очка – однако при равенстве «Фиорентина» всё равно оказалась бы выше из-за преимущества личных встреч.