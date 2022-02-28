Рибери попал в аварию в Италии

Ветеран Франк Рибери, выступающий за «Салернитану», попал в дорожно-транспортное происшествие в Италии. Рибери не находился за рулем, а ехал в качестве пассажира, и в результате случившегося получил травму черепа. Однако другие подробности инцидента

ITASportPress, к сожалению, не сообщает. Французский футболист как минимум несколько дней проведет без футбола, уточняет официальное сообщение «Салернитаны».

В текущем сезоне Рибери сыграл в шестнадцати матчах за «Салернитану», но не забил ни одного мяча. Рибери перебрался в стан аутсайдера Серии А в прошлом году, перед этим он играл за «Фиорентину».