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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери попал в аварию в Италии

28 Февраля 2022 • 23:34 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
1.15 7.50 19.00
04.03 22:45

Ветеран Франк Рибери, выступающий за «Салернитану», попал в дорожно-транспортное происшествие в Италии. Рибери не находился за рулем, а ехал в качестве пассажира, и в результате случившегося получил травму черепа. Однако другие подробности инцидента

ITASportPress, к сожалению, не сообщает. Французский футболист как минимум несколько дней проведет без футбола, уточняет официальное сообщение «Салернитаны».

В текущем сезоне Рибери сыграл в шестнадцати матчах за «Салернитану», но не забил ни одного мяча. Рибери перебрался в стан аутсайдера Серии А в прошлом году, перед этим он играл за «Фиорентину».
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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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