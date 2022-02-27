Это'О принят в «Зал Славы» миланского «Интера»

С 2018 года у «Интера» существует свой «Зал Славы» по аналогии с североамериканскими клубами, и каждый год Зал пополняется новыми именами. В 2021 году в него были включены Джанлука Пальюка, Марко Матерацци и Уэсли Снайдер, а сейчас настало время Самюэля Это'О, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Они присоединились к другим игрокам «Интера», которые были включены в почетный список ранее, в 2018 - Вальтер Дзенга, Хавьер Занетти, Лоттар Маттеус и Роналду. В 2019-м году в Зал Славы «Интера» попали Франческо Только, Якинто Факкетти. Деян Станкович и Джузеппе Меацца. В 2020 настала очередь Жулио Сезара, Джузеппе Бергоми, Эстебана Камбьяссо и Диего Милито. Заметно широкое присутствие в списке героев «требла» 2010 года, уникального достижения для итальянского клуба в 21-м веке.

Игроков, которым предстоит попасть в «Зал Славы», выбирают сами болельщики «Интера» путем голосования.