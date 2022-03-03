Лаутаро Мартинес не может забить уже 624 минуты, это его антирекорд в «Интере»

С момента своего перехода в «Интер» в 2018 году Лаутаро Мартинес все время считался исключительно грозным бомбардиром, забив уже сорок восемь голов за команду, однако сейчас аргентинского футболиста словно кто-то сглазил. Его безголевая серия во всех турнирах в футболке «Интера» длится уже 624 минуты, то есть почти семь матчей. Это его личный антирекорд в составе «Интера».

Лаутаро перебрался в Милан летом 2018 года, он подписал пятилетнее соглашение, а его бывший клуб «Расинг» выручил за трансфер сумму в двадцать пять миллионов евро. Привлекается в сборную Аргентины, за которую провел 33 матча и забил 17 голов.