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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Мартинеса прервал 425-минутную безголевую серию «Интера» во всех турнирах

05 Марта 2022 • 00:22 Комментировать
Интер Милан
5:0
Салернитана
1.16 7.60 18.00
2-й тайм

Миланский «Интер» громит в настоящий момент в матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии аутсайдера «Салернитану», подопечные Симоне Индзаги забили уже пять безответных мячей на данный момент. Первый из них. забитый на двадцать третьей минуте Лаутаро Мартинесом, прервал не только его личную «сухую» серию, но также и безголевую серию «Интера» во всех турнирах, которая продолжалась 425 минут.

Столь длинной сухой серии у миланского гранда не было с января 2018 года, когда «Интер» не мог забить 430 минут кряду.

Победа позволит «Интеру» стать единоличным лидером чемпионата Италии, он опередит «Милан» и «Наполи» на очко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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Идет 87 минута Интер Милан 5:0 Салернитана 1.16 7.60 18.00
05.03  17:00 Удинезе ... Сампдория 1.88 3.45 4.40
05.03  20:00 Рома ... Аталанта 2.60 3.40 2.70
05.03  22:45 Кальяри ... Лацио 3.65 3.40 2.08
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