Раванелли раскритиковал Симоне Индзаги

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли раскритиковал главного тренера «Интера» Симоне Индзаги за решение выпустить основной состав на игру с «Салернитаной».

«Я думаю, что Индзаги ведёт себя неправильно, выпуская всех основных игроков на матч с «Салернитаной». Таким образом, он показывает, что не доверяет другим игрокам, которые находятся в его распоряжении, и не верит, что они способны обыграть одну из худших команд лиги», - цитирует Раванелли Sky Sport Italia.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, но в случае победы имеет шансы выйти на первую строчку.