Маротта поддержал Симоне Индзаги

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта поддержал главного тренера клуба Симоне Индзаги.

«Клуб очень доволен тем курсом, который выбрал тренер, как с точки зрения результатов, так и с точки зрения результативности. Мы верим, что спад может быть преодолен с помощью стратегий и подхода тренера, никакого кризиса нет, просто спад. Я могу только повторить то, что Индзаги здорово руководит командой, настоящий профессионал», - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Отметим, что «Интер» не одержал ни одной победы в пяти последних матчах, потерпев два поражения, и забил лишь один гол.