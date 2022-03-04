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Чемпионат Италии. Серия А

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Лаутаро Мартинесу

04 Марта 2022 • 13:08 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
1.17 7.40 18.00
Через 7 ч. 51 мин.

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов английских грандов.

Сообщается, что «Манчестер Сити» рассматривает Лаутаро как альтернативный вариант усиления атаки на случай, если не удастся заполучить Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Кроме того, по данным The Sun, на аргентинца претендует «Ливерпуль», который планирует освежить атакующую линию.

24-летний Лаутаро Мартинес забил 12 голов в 35 матчах нынешнего сезона за «Интер». Его текущая безголевая серия во всех турнирах насчитывает 10 матчей. Transfermarkt оценивает стоимость форварда сборной Аргентины в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Манчестер Сити Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанн
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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04.03  22:45 Интер Милан ... Салернитана 1.17 7.60 17.00
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