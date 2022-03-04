«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Лаутаро Мартинесу

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов английских грандов.

Сообщается, что «Манчестер Сити» рассматривает Лаутаро как альтернативный вариант усиления атаки на случай, если не удастся заполучить Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Кроме того, по данным The Sun, на аргентинца претендует «Ливерпуль», который планирует освежить атакующую линию.

24-летний Лаутаро Мартинес забил 12 голов в 35 матчах нынешнего сезона за «Интер». Его текущая безголевая серия во всех турнирах насчитывает 10 матчей. Transfermarkt оценивает стоимость форварда сборной Аргентины в 80 млн евро.