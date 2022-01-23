Жоао Педро повторил рекорд легенды «Кальяри», продержавшийся около 50 лет

Бразильский атакующий полузащитник Жоао Педро отлично выступает за «Кальяри» в этом году. Перед началом тура на его счету было уже 9 из 22 голов «Кальяри» в текущем сезоне. В матче с «Фиорентиной» Педро открыл счет, забив, таким образом, свой десятый гол в сезоне.

Тем самым он повторил уникальный рекорд Джиджи Ривы, лучшего игрока в истории клуба и одного из лучших за всю историю итальянского футбола в целом. Только Рива доселе забивал по 10 и более голов в чемпионате за сезон в футболке «Кальяри», однако в его случае такое происходило много раз - в периоды с 1966 по 1970 год и затем с 1972 по 1974.

С времен Ривы вплоть до сегодняшнего дня такое больше никому не удавалось. И вот сейчас - Жоао Педро.