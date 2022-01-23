​Директор «Фиорентины»: «Предложений по Влаховичу не получали, мы хотим ясности»

Директор «Фиорентины» Джо Бароне на днях заявил о готовности клуба продать нападающего Душана Влаховича. Перед воскресным матчем команды против «Кальяри» Бароне дал новый комментарий.

«В последнее время на эту тему много разговоров. Никаких предложений по Влаховичу мы не получали. Мы открыты для всех вариантов, но мы хотим ясности – ясности от футболиста и его окружения. Будущее «Фиорентины» - это не только сегодняшний матч. Нам нужно думать об этом», - сказал Бароне Sky Sport Italia.

Против «Кальяри» в чемпионате Италии Душан Влахович не играет из-за заражения коронавирусной инфекцией.