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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович заразился коронавирусом

22 Января 2022 • 20:34 Комментировать
Кальяри
...
Фиорентина
5.40 4.10 1.60
Через 16 ч. 59 мин.

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович заразился коронавирусом. Об этом «фиалки» объявили на своём официальном сайте. Сообщается, что ещё одним заражённым футболистом в составе «Фиорентины» оказался полузащитник Рикардо Сапонара.

Отметим, что в прессе до сих пор гуляют слухи о возможном переходе Влаховича в «Арсенал». По некоторым данным, «канониры» хотят заполучить футболиста в это трансферное окно для того, чтобы избежать конкуренции ближайшим летом.

Ещё одним клубом, который заинтересован в Влаховиче является туринский «Ювентус». В этом сезоне серб забил 17 голов в 21 матче чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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