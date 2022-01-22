Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович заразился коронавирусом. Об этом «фиалки» объявили на своём официальном сайте. Сообщается, что ещё одним заражённым футболистом в составе «Фиорентины» оказался полузащитник Рикардо Сапонара.

Отметим, что в прессе до сих пор гуляют слухи о возможном переходе Влаховича в «Арсенал». По некоторым данным, «канониры» хотят заполучить футболиста в это трансферное окно для того, чтобы избежать конкуренции ближайшим летом.

Ещё одним клубом, который заинтересован в Влаховиче является туринский «Ювентус». В этом сезоне серб забил 17 голов в 21 матче чемпионата Италии.