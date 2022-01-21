«Ювентус» хочет Влаховича - причем немедленно

Остаются десять дней до конца трансферного окна, и клубы, которым надо усиливаться, все более и более активны. «Ювентус» может потерять Пауло Дибалу, которого обхаживает «Интер» (да и не только «Интер»), и это заставляет туринцев искать альтернативу. Ею, в глазах руководства «Юве», может стать ударный сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который на пару с Иммобиле является лучшим бомбардиром Серии А.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, новое предложение по Влаховичу уже сделано, и руководство «Фиорентины» стоит перед мучительным выбором - либо продать игрока уже сейчас (против чего резко выступают фанаты), либо оставить его до лета, но тогда и предложений будет меньше, потому что действующий контракт игрока будет подходить к концу.