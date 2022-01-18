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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не побеждала с разницей в шесть мячей в Серии А почти 30 лет

18 Января 2022 • 20:58 Комментировать
Кальяри
...
Фиорентина
4.30 3.60 1.85
23.01 14:30

В последнем матче двадцать второго тура «Фиорентина» уничтожила «Дженоа», забив в ворота «грифонов» целых шесть мячей. Эта победа стала не просто самой крупной для «Фиорентины» в этом сезоне, столь крупно «фиалки» не побеждали в чемпионате Италии почти тридцать лет.

В последний раз такое происходило в сентябре 1992 года - тогда «Фиорентина», ведомая Брайаном Лаудрупом и Габриэлем Батистутой, разгромила «Анкону» со счетом 7:1, при этом гости первыми открыли счет, но это им ничуть не помогло.

«Фиорентина» занимает шестое место в Серии А и ведет борьбу за попадание в зону, дающую право выступать в Лиге Европы.

 

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Дженоа Фиорентина Анкона
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КАЛЬЯРИ ФИОРЕНТИНА
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