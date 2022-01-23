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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» в меньшинстве отобрала победу у «Кальяри»

23 Января 2022 • 16:27 Комментировать
Кальяри
1:1
Фиорентина
окончен

Стартовый воскресный матч в Серии А между «Кальяри» и «Фиорентиной» получился на редкость драматичным. Гости, игравшие без Душана Влаховича, уже в дебюте заработали пенальти, и Кристиано Бираги не смог переиграть голкипера. У соперника Жоао Педро и Рэзван Марин пробивали в штанги, а затем Педро после подачи углового здорово сыграл в воздухе и открыл счет. У гостей Альваро Одриосола был удален с поля за игру рукой у своих ворот, а Педро не забил 11-метровый. Более того, флорентийцы отыгрались после прорыва Риккардо Соттила  - 1:1.

«Фиорентина» догнала «Лацио» на седьмом месте, ее соперник остается в зоне вылета. Форварду Александру Кокорина снова не дали шанса проявить себя на поле.

Протокол игры  
Кальяри 1:1Фиорентина
(1:0) Педро Жоао47'   
  75'Соттил Рикардо (1:1)
Радунович БорисГольданига ЭдоардоАльтаре Джорджо   10'  46' (Ловато Маттео (  46') Оберт АдамДзаппа ГабриэлеМарин РэзванГрасси Альберто  74' (Christos Kourfalidis (  74') Далберт Эстеван  81' (Гальяно Лука (  81') Белланова РаульПерейро ГастонПедро Жоао   81'
Запасные: Иову ЮрийТрамони ЛисандруЧеппители Лука   86'Luigi PalombaАрести СимонеЛадинетти Риккардо
Терраччиано ПьетроОдриосола Альваро   64'Миленкович НиколаРоша Игор IIБираги Кристиано   29'Бонавентура ДжакомоТоррейра ЛукасКастровилли Гаэтано  46' (Мале Юссеф (  46'   89') Гонсалес НиколасПёнтек Кшиштоф  68' (Венути Лоренцо (  68') Иконе Жонатан  60' (Соттил Рикардо (  60'   75'Настасич Матия  90')
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоКальехон ХосеПульгар ЭрикМунтяну ЛуисДункан АльфредДронговски БартломейТерзич Алекса
23 января. Стадион "Unipol Domus".

 

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Кальяри Фиорентина
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окончен Кальяри 1:1 Фиорентина 5.20 4.20 1.64
Идет 20 минута Специя 0:0 Сампдория 2.75 3.40 2.65
Идет 19 минута Наполи 1:0 Салернитана 1.16 8.40 18.00
Идет 21 минута Торино 1:0 Сассуоло 2.14 3.65 3.35
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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