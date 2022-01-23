«Фиорентина» в меньшинстве отобрала победу у «Кальяри»

Стартовый воскресный матч в Серии А между «Кальяри» и «Фиорентиной» получился на редкость драматичным. Гости, игравшие без Душана Влаховича, уже в дебюте заработали пенальти, и Кристиано Бираги не смог переиграть голкипера. У соперника Жоао Педро и Рэзван Марин пробивали в штанги, а затем Педро после подачи углового здорово сыграл в воздухе и открыл счет. У гостей Альваро Одриосола был удален с поля за игру рукой у своих ворот, а Педро не забил 11-метровый. Более того, флорентийцы отыгрались после прорыва Риккардо Соттила - 1:1.
«Фиорентина» догнала «Лацио» на седьмом месте, ее соперник остается в зоне вылета. Форварду Александру Кокорина снова не дали шанса проявить себя на поле.
Протокол игры
|(1:0) Педро Жоао47'
|75'Соттил Рикардо (1:1)
Радунович Борис•Гольданига Эдоардо•Альтаре Джорджо 10' 46' (Ловато Маттео ( 46') •Оберт Адам•Дзаппа Габриэле•Марин Рэзван•Грасси Альберто 74' (Christos Kourfalidis ( 74') •Далберт Эстеван 81' (Гальяно Лука ( 81') •Белланова Рауль•Перейро Гастон•Педро Жоао 81'
Терраччиано Пьетро•Одриосола Альваро • 64'Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано • 29'Бонавентура Джакомо•Торрейра Лукас•Кастровилли Гаэтано 46' (Мале Юссеф ( 46' ) • 89'Гонсалес Николас•Пёнтек Кшиштоф 68' (Венути Лоренцо ( 68') •Иконе Жонатан 60' (Соттил Рикардо ( 60' 75'Настасич Матия 90')
23 января. Стадион "Unipol Domus".
Бан пользователя