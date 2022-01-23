«Фиорентина» в меньшинстве отобрала победу у «Кальяри»

Стартовый воскресный матч в Серии А между «Кальяри» и «Фиорентиной» получился на редкость драматичным. Гости, игравшие без Душана Влаховича, уже в дебюте заработали пенальти, и Кристиано Бираги не смог переиграть голкипера. У соперника Жоао Педро и Рэзван Марин пробивали в штанги, а затем Педро после подачи углового здорово сыграл в воздухе и открыл счет. У гостей Альваро Одриосола был удален с поля за игру рукой у своих ворот, а Педро не забил 11-метровый. Более того, флорентийцы отыгрались после прорыва Риккардо Соттила - 1:1.

«Фиорентина» догнала «Лацио» на седьмом месте, ее соперник остается в зоне вылета. Форварду Александру Кокорина снова не дали шанса проявить себя на поле.