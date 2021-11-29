Сарри назвал причину плохих результатов «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри поговорил о проблемах своей команды в последнее время. Римляне неудачно провели несколько матчей в Серии А, отстав от лидеров в турнирной таблице.

«Я стараюсь оставаться спокойным насколько это возможно. Футболисты почему-то иногда выключаются из игры, это стоит нам потерянных очков. Посмотрите на Фелипе Андерсона – когда он сфокусирован, то просто великолепен, но стоит ему подумать на поле о чем-то другом, как он сразу пропадает. Что нужно, чтобы исправить все эти проблемы? Время. Это нелегко, но ожидаю увидеть ответную реакцию от игроков», - поделился Сарри в интервью BT Sport.

Уточним, на данный момент «Лацио» занимает лишь восьмую строчку в чемпионате Италии.