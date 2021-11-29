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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не оставил живого места от обороны «Лацио»

29 Ноября 2021 • 00:43 Комментировать
Наполи
4:0
Лацио
окончен

14-й тур Серии А завершался матчем в Неаполе, где проходили памятные мероприятия в честь Диего Марадоны и был открыт памятник легенде. В такой день «Наполи» не мог сыграть плохо, и под раздачу попал «Лацио». Римляне всего за полчаса получили три гола подряд, а в концовке Фабиан Руис забил и четвертый гол  - 4:0.

«Наполи» после двух потерь очков снова победил и вышел на чистое первое место.

Протокол игры  
Наполи 4:0 Лацио
(1:0) Зелиньски Пётр 7'    
(2:0) Мертенс Дрис 10'    
(3:0) Мертенс Дрис 29'    
(4:0) Фабиан Руис 85'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни   78' Ррахмани Амир Кулибали Калиду Руй Мариу   86' (Малку Кевин (   86') Лоботка Станислав Фабиан Руис   86' (Гулам Фаузи (   86') Лосано Ирвинг   65' (Петанья Андреа (   65') Зелиньски Пётр   74' (Демме Диего (   74'   88') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   65' (Элмас Эльиф (   65')
Запасные: Марфелла Давиде Мерет Алекс Манолас Костас Жуан Жезус
Рейна Пепе Патрик   35'   46' (Лаццари Мануэль (   46') Луис Фелипе   13' Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Милинкович-Савич Сергей   61' (Башич Тома (   61') Катальди Данило   60'   76' (Лукас Лейва (   76') Альберто Луис Андерсон Фелипе   55' (Дзакканьи Маттиа (   55'   79') Иммобиле Чиро Педро Родригес   76' (Моро Рауль (   76')
Запасные: Вавро Денис Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Раду Стефан Стракоша Томас Мурики Ведат Эскаланте Гонсало
28 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Лацио Наполи
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окончен Рома 1:0 Торино
окончен Наполи 4:0 Лацио
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Сегодня, 29 Ноября
00:43 · Италия. Серия А
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