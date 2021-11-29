«Наполи» не оставил живого места от обороны «Лацио»

14-й тур Серии А завершался матчем в Неаполе, где проходили памятные мероприятия в честь Диего Марадоны и был открыт памятник легенде. В такой день «Наполи» не мог сыграть плохо, и под раздачу попал «Лацио». Римляне всего за полчаса получили три гола подряд, а в концовке Фабиан Руис забил и четвертый гол - 4:0.
«Наполи» после двух потерь очков снова победил и вышел на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Зелиньски Пётр 7'
|(2:0) Мертенс Дрис 10'
|(3:0) Мертенс Дрис 29'
|(4:0) Фабиан Руис 85'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • 78'Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Руй Мариу 86' ( Малку Кевин ( 86') • Лоботка Станислав • Фабиан Руис 86' ( Гулам Фаузи ( 86') • Лосано Ирвинг 65' ( Петанья Андреа ( 65') • Зелиньски Пётр 74' ( Демме Диего ( 74' ) • 88'Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 65' ( Элмас Эльиф ( 65')
Запасные: Марфелла Давиде • Мерет Алекс • Манолас Костас • Жуан Жезус
Рейна Пепе • Патрик 35' 46' ( Лаццари Мануэль ( 46') • Луис Фелипе • 13'Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Милинкович-Савич Сергей 61' ( Башич Тома ( 61') • Катальди Данило 60' 76' ( Лукас Лейва ( 76') • Альберто Луис • Андерсон Фелипе 55' ( Дзакканьи Маттиа ( 55' ) • 79'Иммобиле Чиро • Педро Родригес 76' ( Моро Рауль ( 76')
Запасные: Вавро Денис • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Раду Стефан • Стракоша Томас • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало
28 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".