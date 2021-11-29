«Наполи» не оставил живого места от обороны «Лацио»

14-й тур Серии А завершался матчем в Неаполе, где проходили памятные мероприятия в честь Диего Марадоны и был открыт памятник легенде. В такой день «Наполи» не мог сыграть плохо, и под раздачу попал «Лацио». Римляне всего за полчаса получили три гола подряд, а в концовке Фабиан Руис забил и четвертый гол - 4:0.

«Наполи» после двух потерь очков снова победил и вышел на чистое первое место.