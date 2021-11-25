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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали хочет выиграть Скудетто в честь Марадоны

25 Ноября 2021 • 20:28 Комментировать
Наполи
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Лацио
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28.11 22:45

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали почтил память легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер год назад.

- Если бы мне пришлось создать рассказ о сезоне 2021/22, я бы назвал его «В честь Марадоны». Было бы здорово, чтобы «Наполи» посвятил сезон ему и даже больше, выиграл Скудетто для Марадоны, - приводит слова Кулибали DAZN.

- Мысли о том, что легендарный Марадона говорил теплые слова в мой адрес делают меня чрезмерно счастливым. Я отправил ему свою футболку и сказал, что жду его в Неаполе. Мне посчастливилось увидеть его во время матча с «Реалом», и я был счастлив, - добавил Кулибали.

В Серии А «Наполи» делит первое место с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Калиду Кулибали
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