Кулибали хочет выиграть Скудетто в честь Марадоны

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали почтил память легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер год назад.

- Если бы мне пришлось создать рассказ о сезоне 2021/22, я бы назвал его «В честь Марадоны». Было бы здорово, чтобы «Наполи» посвятил сезон ему и даже больше, выиграл Скудетто для Марадоны, - приводит слова Кулибали DAZN.

- Мысли о том, что легендарный Марадона говорил теплые слова в мой адрес делают меня чрезмерно счастливым. Я отправил ему свою футболку и сказал, что жду его в Неаполе. Мне посчастливилось увидеть его во время матча с «Реалом», и я был счастлив, - добавил Кулибали.

В Серии А «Наполи» делит первое место с «Миланом».