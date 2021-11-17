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Чемпионат Италии. Серия А

​На стадионе «Наполи» установят статую Марадоны

17 Ноября 2021 • 23:52 Комментировать
Наполи
...
Лацио
28.11 22:45

На стадионе «Наполи» появится статуя Диего Марадоны в натуральную величину. Она была создана с использованием технологии 3D-печати.

Друг покойного Марадоны Стефано Чечи рассказал Radio 24, что статуя будет представлена перед матчем «Наполи» против «Лацио» 28 ноября. Чтобы статую увидели все болельщики, её прокатят по беговым дорожкам около трибун. После этого статуя будет установлена в каком-то одном месте на арене.

Стоит сказать, что стадион «Наполи» был переименован в честь Диего Марадоны вскоре после его смерти. Легендарный аргентинский футболист ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.

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Диего Марадона Наполи
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