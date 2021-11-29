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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» открыл памятник Марадоне фото

29 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать
Наполи
4:0
Лацио
окончен

В Неаполе состоялось торжественное открытие памятника легендарному аргентинскому футболисту Диего Армандо Марадоне. Как сообщает пресс-служба «Наполи», мероприятие посетил президент ФИФА Джанни Инфантино. Фотографии памятника опубликованы в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Напомним, что Диего защищал цвета неаполитанского коллектива с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он дважды выигрывал скудетто, кубок Италии и кубок УЕФА.

Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он скончался 25 ноября прошлого года.

В субботу, 28 ноября, «Наполи» на своем поле разгромил римский «Лацио» (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи
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