В Неаполе состоялось торжественное открытие памятника легендарному аргентинскому футболисту Диего Армандо Марадоне. Как сообщает пресс-служба «Наполи», мероприятие посетил президент ФИФА Джанни Инфантино. Фотографии памятника опубликованы в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Напомним, что Диего защищал цвета неаполитанского коллектива с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он дважды выигрывал скудетто, кубок Италии и кубок УЕФА.

Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он скончался 25 ноября прошлого года.

В субботу, 28 ноября, «Наполи» на своем поле разгромил римский «Лацио» (4:0).