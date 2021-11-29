Спаллетти назвал разгромную победу над «Лацио» лучшим выступлением «Наполи» в сезоне

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллети подвел итоги противостояния с «Лацио» в Серии А – неаполитанцам удалось реабилитироваться перед собственными болельщиками после поражения от «Спартака», разгромив римлян в родных стенах со счетом 4:0.

«Эта лучшее наше выступление в сезоне. Мы были невероятны во всех аспектах: в создании шансов, в реализации, в возвращении мяча в свои владения. Недавно мы провели совсем другую игру, когда стали жертвами неправильно принятых решений», - намекнул Спаллетти в интервью BT Sport на неудачный поединок с российским клубом в еврокубках.

Добавим, что благодаря данной победе «Наполи» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата.