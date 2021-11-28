Спаллетти определился с трансферными целями «Наполи» на январь

Итальянские СМИ разузнали о планах «Наполи» на ближайшее зимнее трансферное окно.

Журналист Даниэль Лонго уверяет, что Лучано Спаллетти запросил у руководства клуба подписание двоих футболистов в январе. Ими стали вингер Аднан Янузай из «Реал Сосьедада», а также полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус.

Сообщается, что в борьбе за немецкого хавбека неаполитанцам предстоит конкурировать с мадридским «Реалом». Что касается Янузая, то это переход считается вполне вероятным.

Напомним, что на данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, выдав свой лучший старт чемпионата в истории.