Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сходил в церковь. Соответствующую фотографию 30-летний футболист разместил в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

В социальных сетях болельщики в шутку предполагают, что Кокорин отправился в церковь, рассчитывая на перемены в карьере. Россиянин перебрался в «Фиорентину» в начале 2021 года, но с тех пор он провёл только семь матчей. Результативными ударами Кокорин не отмечался.

Добавим, что последние матчи «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил, не попадая даже в число запасных. Нападающий имеет мышечные проблемы.