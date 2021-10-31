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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин сходил в церковь фото

31 Октября 2021 • 12:34 Комментировать (6)
Фиорентина
...
Специя
1.53 4.40 5.80
Через 3 ч. 9 мин.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сходил в церковь. Соответствующую фотографию 30-летний футболист разместил в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

В социальных сетях болельщики в шутку предполагают, что Кокорин отправился в церковь, рассчитывая на перемены в карьере. Россиянин перебрался в «Фиорентину» в начале 2021 года, но с тех пор он провёл только семь матчей. Результативными ударами Кокорин не отмечался.

Добавим, что последние матчи «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил, не попадая даже в число запасных. Нападающий имеет мышечные проблемы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ингерман
31 Октября 2021 в 12:48
ай никак причастився шоб схиму приняц.. )))
Карыч
31 Октября 2021 в 13:16
Перед принятием схимы Сашок принял на грудь! А после причастился красненьким...Вот зачем приключения кокоши здесь освещают - ХЗ!
Id152079006
31 Октября 2021 в 12:45
Сашка мучают кошмары: во сне является избитый им "китаёза" со стулом в голове. Решил сходить покаяться, попросить прощения и избавить его от этого фильма ужасов :)))
ARTUR
31 Октября 2021 в 12:44
Ну лучше новость конечно чем про Евра или аборигена , вопрос только есть , иконы мироточить не стали ??
Карыч
31 Октября 2021 в 13:21
Не только замироточили, а зафонтанировали.
ARTUR
31 Октября 2021 в 13:30
)))
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31.10  17:00 Фиорентина ... Специя 1.62 4.4 5.2
31.10  17:00 Сассуоло ... Эмполи 1.74 4.2 4.4
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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