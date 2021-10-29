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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» зимой хочет отдать Кокорина в аренду

29 Октября 2021 • 11:36 Комментировать
Фиорентина
...
Специя
1.53 4.40 5.80
31.10 17:00

По всей видимости, нападающему Александру Кокорину так и не удастся заявить о себе в футболке «Фиорентины» - россиянин практически не получает игровой практики, а тренерский штаб не рассчитывает на форварда.

Таким образом, «фиалки» уже зимой попытаются отдать футболиста в аренду, уверяет итальянское издание Gazzetta dello Sport.  Дело в том, что клуб хочет на его место пригласить испанца Борху Майораля, который, по их мнению, будет способен достойно заменять Душана Влаховича.

Напомним, что ранее местная пресса писала о трудностях «Фиорентины» в попытках продать Кокорина прошедшим летом. Главной проблемой являлась зарплата игрока, которую не могут потянуть потенциальные покупатели.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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