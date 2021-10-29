«Фиорентина» зимой хочет отдать Кокорина в аренду

По всей видимости, нападающему Александру Кокорину так и не удастся заявить о себе в футболке «Фиорентины» - россиянин практически не получает игровой практики, а тренерский штаб не рассчитывает на форварда.

Таким образом, «фиалки» уже зимой попытаются отдать футболиста в аренду, уверяет итальянское издание Gazzetta dello Sport. Дело в том, что клуб хочет на его место пригласить испанца Борху Майораля, который, по их мнению, будет способен достойно заменять Душана Влаховича.

Напомним, что ранее местная пресса писала о трудностях «Фиорентины» в попытках продать Кокорина прошедшим летом. Главной проблемой являлась зарплата игрока, которую не могут потянуть потенциальные покупатели.