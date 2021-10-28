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Чемпионат Италии. Серия А

Тетрадзе: «Кокорину надо возвращаться в Россию»

28 Октября 2021 • 18:10 Комментировать
Фиорентина
...
Специя
1.53 4.40 5.80
31.10 17:00

Бывший футболист «Ромы» и сборной России Омари Тетрадзе считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину уже не удастся завоевать себе место в стартовом составе итальянской команды.

Тетрадзе заявил, что у Кокорина есть два варианта развития событий. Первое – получать игровую практику и прогрессировать, а второе – сидеть на скамейке для запасных и получать огромные деньги.

«Если ты уважаешь себя и свою профессию, ты должен играть. По мне он должен вернуться в Россию и начать с нуля», - прокомментировал эксперт в разговоре с «РБ Спорт». Практически то же самое Тетрадзе сказал и про полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ссылаясь на отсутствие доверия к россиянину со стороны тренерского штаба клуба из Бергамо.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Омари Тетрадзе
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