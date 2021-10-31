Хет-трик Влаховича позволил «Фиорентине» разгромить «Специю»

В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 11-го тура. «Фиорентина» принимала «Специю» и устроила сопернику разгром (3:0). Все три мяча на счету разыгравшегося Душана Влаховича. Александр Кокорин не попал в заявку.
«Эмполи» пропустил автогол в начале игры с «Сассуоло», но ближе к концу отыгрался с пенальти и вырвал победу на 90-й минуте - 2:1. «Дженоа» и «Венеция» не порадовали меткими ударами - 0:0.
Протокол игры
|Фиорентина
|3:0
|Специя
|(1:0) Влахович Душан 44'
|(2:0) Влахович Душан 62'
|(3:0) Влахович Душан 74'
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо 55' 60' ( Одриосола Альваро ( 60') • Миленкович Никола • Мартинес Лукас II 36' 75' ( Роша Игор II ( 75') • Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо • Торрейра Лукас 75' ( Амрабат Софьян ( 75') • Кастровилли Гаэтано 68' ( Мале Юссеф ( 68' ) • 82'Соттил Рикардо 68' ( Кальехон Хосе ( 68') • Влахович Душан • 75'Сапонара Риккардо
Запасные: Черофолини Микеле • Росати Антонио • Дункан Альфред • Настасич Матия • Терзич Алекса • Бенасси Марко
Проведель Иван • Феррер Сальвадор 21' 46' ( Колли Эбрима ( 46' ) • 57'Эрлич Мартин • Николау Димитрис • Бастони Симоне 46' ( Сала Джакопо ( 46') • Коваленко Виктор • Маджоре Джулио 65' ( Верде Даниэле ( 65') • Сальседо Эдди 46' ( Амьен-Аду Кельвен ( 46') • Гьяси Эммануэль • 43'Стрелец Давид 65' ( Манай Рей ( 65') • Нзола М'Бала
Запасные: Реца Аркадиуш • Кивиор Якуб • Зовко Петар • Зут Йерун • Христов Петко • Антист Жанис • Подгоряну Суф
31 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры
|(1:0) Тонелли Лоренцо 43'
|83' Пинамонти Андреа (1:1)
|90' Журковски Шимон (1:2)
Консильи Андреа • Тольян Йереми 85' ( Харрауи Абдау ( 85') • Кирикеш Влад • Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос • Фраттези Давиде 85' ( Мюлдюр Мерт ( 85') • Лопес Максим • 90'Траоре Хамед 70' ( Бога Жереми ( 70') • Берарди Доменико • Скамачча Джанлука 40' 62' ( Дефрель Грегоре ( 62' ) • 87'Распадори Джакомо 66' 70' ( Энрике Матеус ( 70')
Запасные: Пеголо Джанлука • Саталино Джакомо • Гольданига Эдоардо • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар • 61'Тонелли Лоренцо • Вити Маттиа • Марчицца Риккардо 80' ( Аслани Кристьян ( 80') • Хаас Николас 80' ( Журковски Шимон ( 80') • Штулац Лео 80' ( Паризи Фабьяно ( 80') • Бандинелли Филиппо 62' ( Кутроне Патрик ( 62') • Хендерсон Лиам • Ди Франческо Федерико 88' ( Романьоли Симоне ( 88') • Пинамонти Андреа 84'
Запасные: Луперто Себастьяно • Манкузо Леонардо • Исмайли Ардиан • Ла Мантия Андреа • Байрами Недим • Уйкани Самир • Фьямоцци Риккардо
31 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры
Сиригу Сальваторе • Камбьясо Андреа • Васкес Хоан • Бираски Давиде • 37'Кришито Доменико • Гальдамес Пабло 64' ( Каллон Яя ( 64') • Бадель Милан • Ровелла Николо • Стураро Стефано 64' ( Туре Абдулайе ( 64') • Пандев Горан 46' ( Кайседо Фелипе ( 46') • Дестро Маттиа 56' ( Экубан Калеб ( 56' Букса Александр 85')
Запасные: Шемпер Адриан • Мазиелло Андреа • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Сабелли Стефано • Маркетти Федерико
Ромеро Серхио • Маццокки Паскуале 33' 46' ( Эбюэхи Тайронн ( 46') • Кальдара Маттиа • 43'Чеккарони Пьетро • Хапс Ридгесиано 85' ( Форте Франческо ( 85') • Чрнигой Домен 69' ( Кийине Софиан ( 69') • Бузио Джанлука • Тессманн Таннер • Араму Маттиа 68' 77' ( Перец Дор ( 77') • Окереке Давид • Анри Тома 85' ( Молинаро Кристиан ( 85')
Запасные: Маенпяя Ники • Модоло Марко • Бьярксон Бьярки Стейнн • Свобода Михаэль • Сигурдссон Арнор • Хейманс Дан • Шнегг Давид
31 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".