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Чемпионат Италии. Серия А

Хет-трик Влаховича позволил «Фиорентине» разгромить «Специю»

31 Октября 2021 • 19:04 Комментировать (1)
Дженоа
0:0
Венеция
окончен

В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 11-го тура. «Фиорентина» принимала «Специю» и устроила сопернику разгром (3:0). Все три мяча на счету разыгравшегося Душана Влаховича. Александр Кокорин не попал в заявку.

«Эмполи» пропустил автогол в начале игры с «Сассуоло», но ближе к концу отыгрался с пенальти и вырвал победу на 90-й минуте - 2:1. «Дженоа» и «Венеция» не порадовали меткими ударами - 0:0.

Протокол игры  
Фиорентина 3:0 Специя
(1:0) Влахович Душан 44'    
(2:0) Влахович Душан 62'    
(3:0) Влахович Душан 74'    
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо   55'   60' (Одриосола Альваро (   60') Миленкович Никола Мартинес Лукас II   36'   75' (Роша Игор II (   75') Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо Торрейра Лукас   75' (Амрабат Софьян (   75') Кастровилли Гаэтано   68' (Мале Юссеф (   68'   82') Соттил Рикардо   68' (Кальехон Хосе (   68') Влахович Душан   75' Сапонара Риккардо
Запасные: Черофолини Микеле Росати Антонио Дункан Альфред Настасич Матия Терзич Алекса Бенасси Марко
Проведель Иван Феррер Сальвадор   21'   46' (Колли Эбрима (   46'   57') Эрлич Мартин Николау Димитрис Бастони Симоне   46' (Сала Джакопо (   46') Коваленко Виктор Маджоре Джулио   65' (Верде Даниэле (   65') Сальседо Эдди   46' (Амьен-Аду Кельвен (   46') Гьяси Эммануэль   43' Стрелец Давид   65' (Манай Рей (   65') Нзола М'Бала
Запасные: Реца Аркадиуш Кивиор Якуб Зовко Петар Зут Йерун Христов Петко Антист Жанис Подгоряну Суф
31 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры  
Сассуоло 1:2 Эмполи
(1:0) Тонелли Лоренцо 43'    
    83' Пинамонти Андреа (1:1)
    90' Журковски Шимон (1:2)
Консильи Андреа Тольян Йереми   85' (Харрауи Абдау (   85') Кирикеш Влад Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос Фраттези Давиде   85' (Мюлдюр Мерт (   85') Лопес Максим   90' Траоре Хамед   70' (Бога Жереми (   70') Берарди Доменико Скамачча Джанлука   40'   62' (Дефрель Грегоре (   62'   87') Распадори Джакомо   66'   70' (Энрике Матеус (   70')
Запасные: Пеголо Джанлука Саталино Джакомо Гольданига Эдоардо Маньянелли Франческо Пелузо Федерико Рожерио да Силва
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   61' Тонелли Лоренцо Вити Маттиа Марчицца Риккардо   80' (Аслани Кристьян (   80') Хаас Николас   80' (Журковски Шимон (   80') Штулац Лео   80' (Паризи Фабьяно (   80') Бандинелли Филиппо   62' (Кутроне Патрик (   62') Хендерсон Лиам Ди Франческо Федерико   88' (Романьоли Симоне (   88') Пинамонти Андреа   84'
Запасные: Луперто Себастьяно Манкузо Леонардо Исмайли Ардиан Ла Мантия Андреа Байрами Недим Уйкани Самир Фьямоцци Риккардо
31 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры  
Дженоа 0:0 Венеция
Сиригу Сальваторе Камбьясо Андреа Васкес Хоан Бираски Давиде   37' Кришито Доменико Гальдамес Пабло   64' (Каллон Яя (   64') Бадель Милан Ровелла Николо Стураро Стефано   64' (Туре Абдулайе (   64') Пандев Горан   46' (Кайседо Фелипе (   46') Дестро Маттиа   56' (Экубан Калеб (   56' Букса Александр   85')
Запасные: Шемпер Адриан Мазиелло Андреа Мелегони Филиппо Портанова Маноло Сабелли Стефано Маркетти Федерико
Ромеро Серхио Маццокки Паскуале   33'   46' (Эбюэхи Тайронн (   46') Кальдара Маттиа   43' Чеккарони Пьетро Хапс Ридгесиано   85' (Форте Франческо (   85') Чрнигой Домен   69' (Кийине Софиан (   69') Бузио Джанлука Тессманн Таннер Араму Маттиа   68'   77' (Перец Дор (   77') Окереке Давид Анри Тома   85' (Молинаро Кристиан (   85')
Запасные: Маенпяя Ники Модоло Марко Бьярксон Бьярки Стейнн Свобода Михаэль Сигурдссон Арнор Хейманс Дан Шнегг Давид
31 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Специя Душан Влахович
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Октября 2021 в 19:10
ай если б не какора шиша-с-два бы выиграли.. )))
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окончен Интер Милан 2:0 Удинезе
окончен Дженоа 0:0 Венеция
окончен Сассуоло 1:2 Эмполи
окончен Фиорентина 3:0 Специя
Идет 48 минута Салернитана 0:0 Наполи
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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