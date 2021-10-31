Хет-трик Влаховича позволил «Фиорентине» разгромить «Специю»

В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 11-го тура. «Фиорентина» принимала «Специю» и устроила сопернику разгром (3:0). Все три мяча на счету разыгравшегося Душана Влаховича. Александр Кокорин не попал в заявку.

«Эмполи» пропустил автогол в начале игры с «Сассуоло», но ближе к концу отыгрался с пенальти и вырвал победу на 90-й минуте - 2:1. «Дженоа» и «Венеция» не порадовали меткими ударами - 0:0.