Кокорина нет в заявке на матч со «Специей»

Эпопея форварда Александра Кокорина в Италии продолжается. Почти за год во Флоренции российский футболист семь раз выходил на замену и не имел реальных моментов, чтобы открыть свой бомбардирский счет в Серии А. В весенней части всё пошло не так из-за травмы. Проблемы со здоровьем не обходят Кокорина и после летнего перерыва. К примеру, недавно футболист не попадал в заявку из-за «мышечной усталости». Не сыграет он и против «Специи» в воскресенье. Кокорина не оказалось в списке игроков, которые будут претендовать на место в составе.

Игра «Фиорентина» - «Специя» состоится 31 октября и стартует в 17:00 мск.