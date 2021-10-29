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Чемпионат Италии. Серия А

Ультрас «Фиорентины» пригрозили Влаховичу

29 Октября 2021 • 10:33 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Специя
1.53 4.40 5.80
31.10 17:00

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который уже мыслями находится в другом клубе, вступил в конфликт с представителями ультрас команды. После того, как серб в открытую изъявил желание как можно быстрее оформить свой трансфер, игрок отметился не самым правильным поступком.

После поражения от «Венеции» неделей ранее, Влахович отказался благодарить болельщиков, приехавших поддержать «фиалок» на выезде. Однако, позже стало известно, что форвард сделал это из-за угроз фанатского объединение, которое предупредило его держаться от них подальше, сообщает издание La Reppublica.

Согласно источнику, Влахович желает исправить имеющеюся ситуацию, встретившись с лидером ультрас.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Overkill666
29 Октября 2021 в 11:34
да переходи в нормальный клуб и живи спокойно. у фиалок одни из самых конченных ультрас...
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