Судя по всему, трансфер Душана Влаховича в одну из топ-команд Европы будет осуществлен уже ближайшей зимой. Серб успел поссориться с руководством «Фиорентины», а также повздорил с ультрас, публично отказавшись подписывать новый контракт.

Как итог, агент форварда уже вовсю работает над трудоустройством своего клиента. По информации журналистов итальянского издания Gazzetta dello Sport, переговоры на данный момент ведутся лишь с двумя клубами – «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Сообщается, что оба претендента готовы заплатить «Фиорентине» требуемые 70 миллионов евро. Поэтому, все будет зависеть от выбора самого футболиста. В текущем сезоне у Влаховича пять голов в десяти матчах Серии А.