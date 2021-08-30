Наставник «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал видео на своей страничке в «Инстаграме». На видео португалец кушает пиццу и пьёт напиток в вагоне на обратном пути после матча Серии А.

«После красивой победы нет ничего лучше особенной пиццы», - написал Моуринью в подписи к видео.

Напомним, что во втором туре чемпионата Италии «Рома» на выезде разгромила «Салернитану» со счётом 4:0. Все голы команда Жозе Моуринью провела уже после перерыва. Забили Лоренцо Пеллегрини (дубль), Жордан Верету и Тэмми Абрахам.

Следующим соперником «Ромы» в чемпионате Италии будет «Сассуоло». Игра пройдёт после паузы на матчи сборных.