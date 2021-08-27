«Рома» рассчитывает усилиться Эктором Эррерой

Последним новичком команды Жозе Моуринью текущим летом может стать Эктор Эррера.

Столичный итальянский клуб не завершил свою работу на трансферном рынке. Как информирует ресурс Sky Sport Italia, «джалоросси» до 31 августа будут искать возможность усилить свой состав. На очереди – середина поля. Потенциальным кандидатом на переход в стан римлян является 31-летний хавбек «Атлетико» Эктор Эррера.

Мексиканец не стал основной фигурой в команде Диего Симеоне, отыграв за «матрасников» в прошлом сезоне всего 16 матчей в Ла Лиге.

Его нынешняя трансферная стоимость равна 7 миллионам евро.