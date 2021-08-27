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Моуринью анонсировал продление отношений с Пеллегрини

27 Августа 2021 • 08:09 Комментировать
Салернитана
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Рома
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29.08 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что столичный клуб сохранит в своих рядах ведущего полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Футболист центра поля, контракт которого действует до 2022 года, в скором времени должен поставить автограф под обновлённым соглашением, о чём информирует Football Italia.

«Уже завтра или послезавтра Лоренцо должен подписать новое соглашение с «Ромой». Пеллегрини – важный для нас футболист, так что пролонгация обязательно состоится», - указал Жозе Моуринью.

25-летний итальянский хавбек в текущей кампании успел провести за «джалоросси» 3 матча и отличился в них голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
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