Моуринью анонсировал продление отношений с Пеллегрини

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что столичный клуб сохранит в своих рядах ведущего полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Футболист центра поля, контракт которого действует до 2022 года, в скором времени должен поставить автограф под обновлённым соглашением, о чём информирует Football Italia.

«Уже завтра или послезавтра Лоренцо должен подписать новое соглашение с «Ромой». Пеллегрини – важный для нас футболист, так что пролонгация обязательно состоится», - указал Жозе Моуринью.

25-летний итальянский хавбек в текущей кампании успел провести за «джалоросси» 3 матча и отличился в них голом и ассистом.