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Серия А

Моуринью рассказал об инциденте с Диаварой

25 Августа 2021 • 16:48 Комментировать
Салернитана
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Рома
4.80 4.20 1.65
29.08 21:45
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Наставник римской «Ромы» Жозе Моуринью на сегодняшней пресс-конференции рассказал о ситуации, случившейся с полузащитником Амаду Диаварой и одним из фанатов «волков».

Как известно, покидая вчерашнюю тренировку команды, Амаду Диавара едва не подрался с одним из фанатов, так как тот указал игроку уйти из «Ромы».

«Ничего особенного, это не была физическая реакция. Просто он словесно отреагировал на обращение к нему фаната. Он – профессионал, у него есть опыт и соответствующие качества для выступлений в нашем клубе. Мы с ним в хороших отношениях, будет отлично, если он останется», - сказал Моуринью.

В первом туре итальянской Серии А «Рома» обыграла «Фиорентину» 3:1 в матче с двумя удалениями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Амаду Диавара
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