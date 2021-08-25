Моуринью рассказал об инциденте с Диаварой

Наставник римской «Ромы» Жозе Моуринью на сегодняшней пресс-конференции рассказал о ситуации, случившейся с полузащитником Амаду Диаварой и одним из фанатов «волков».

Как известно, покидая вчерашнюю тренировку команды, Амаду Диавара едва не подрался с одним из фанатов, так как тот указал игроку уйти из «Ромы».

«Ничего особенного, это не была физическая реакция. Просто он словесно отреагировал на обращение к нему фаната. Он – профессионал, у него есть опыт и соответствующие качества для выступлений в нашем клубе. Мы с ним в хороших отношениях, будет отлично, если он останется», - сказал Моуринью.

В первом туре итальянской Серии А «Рома» обыграла «Фиорентину» 3:1 в матче с двумя удалениями.