Предсказуемый роман: Почему назначение Моуринью в «Рому» напрашивалось

Во вторник «Рома» объявила о том, что команду летом возглавит Жозе Моуринью. Многие называют эту новость «бомбой», хотя более логичного шага и представить было нельзя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом союзе.

Жозе Моуринью летом вернётся к активной работе и примет «Рому». Как и ожидалось, римляне не продлят договор с Паулу Фонсекой. Португалец не смог поднять столичную команду на уровень Лиги чемпионов, и с ним решили расстаться. На его место придёт соотечественник Жозе Моуринью. И хотя многие поспешили назвать эту новость сенсацией, она выглядит вполне ожидаемой и понятной.

«Рома» хочет стать топ-клубом, постоянно участвовать в Лиге чемпионов, бороться за чемпионство и иные трофеи. Для этого нужен сильный тренер, которому это под силу. Много ли на рынке было таких тренеров, готовых идти в «Рому»? Конечно, есть Массимилиано Аллегри, но он по каким-то причинам не спешит возвращаться, и едва ли римский клуб мог его заинтересовать, учитывая возможности клуба.

Маурицио Сарри, которого слухи связывали с «Ромой», не слишком очевидный вариант. У него не так много опыта работы на топ-уровне, не так много истории успеха. На его фоне Жозе Моуринью выглядит более привлекательно. Он вообще-то «Тоттенхэм» покинул в ранге финалиста Кубка лиги, так что до трофея было рукой подать. С «МЮ» до этого португалец взял Лигу Европы, а предыдущие годы его карьеры известны всем.

Моуринью, как к нему ни относись, остаётся звездой тренерского цеха. Он узнаваем, обладает харизмой. Наверняка для американского владельца «Ромы», который едва ли сильно погружён в футбол, Моуринью выглядит более привлекательным вариантом, чем Сарри. Та стремительность, с которой было объявлено о назначении португальца, подчёркивает, что в Риме всеми силами уцепились за возможность позвать тренера.

Можно было уговаривать Сарри или пытаться переманить де Дзерби, или найти ещё кого-то. Однако Моуринью остаётся брендом. Для «Ромы», которая не является топ-клубом, приглашение тренера с таким бэкграундом – это редкая возможность. Нет ни одного тренера в мире, который бы мог сейчас гарантировать римлянам какой-либо положительный результат. Однако пригласить Моуринью и испытать неудачу с ним – это почти равносильно ситуации, когда было сделано всё возможное.

Сам Моуринью тоже прекрасно понимает, что сейчас ждать приглашения от топ-клуба сложно. Во-первых, вакантных мест не так много и, видимо, особо не предвидится. Да и клубов, где он не работал, остаётся всё меньше, а бывшие начальники не спешат звать Моуринью. Представить же португальца условно в «Барселоне» вместо Рональда Кумана решительно невозможно. При этом португалец явно не помышляет пока о том, чтобы уехать куда-то из топ-чемпионатов. Он понимает, что оттуда можно и не вернуться.

«Рома» – идеальный вариант для Моуринью. Это большой клуб по своей сути, но явно не топ, даже по меркам Италии. Любой успех в Риме – это шанс вознести себя. Если вдруг «Рома» возьмёт внутренний трофей, пробьётся в топ-4 – это будет достижением Моуринью. Упасть ниже текущего уровня столичной команде довольно сложно, это нужно прямо совсем провалиться, а предпосылок нет. Конечно, «Рома» может так и остаться на своём 5-6 месте, но португалец легко спишет это на проблемы с составом, которые очевидны. Поспорить с этим, кстати, будет сложно: Моуринью всё же не волшебник, чтобы превратить Смоллинга в Каннаваро или хотя бы в Мексеса.

Обе стороны от этого союза получили то, что хотели. У «Ромы» есть большой звёздный наставник, в которого можно верить, у Моуринью – неплохая команда, с которой можно добиться успеха и потом присвоить его себе. Всё слишком логично.

Интересно, конечно, что будет дальше. Ждать, что Моуринью изменится, не стоит. «Рома» будет показывать довольно закрытый и не слишком весёлый футбол, но в Италии это точно не станет проблемой. В Серии А к «автобусам» привыкнут быстро, если будет результат. Возможно, нынешней «Роме» закрытый футбол пойдёт только на пользу. Отдельно поднимается вопрос будущего Генриха Мхитаряна, памятуя его недопонимание с Моуринью в «МЮ». Однако в том же Манчестере португалец смог договориться с Хуаном Матой, с которым до этого у него был конфликт в «Челси». В общем, не стоит с уверенностью говорить, что Моуринью и Мхитарян не смогут поладить. Так что остаётся только смотреть и ждать.

Андрей Центров