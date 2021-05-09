Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​13 игроков «Ромы» пропустят ближайший матч

09 Мая 2021, 15:30,

В воскресенье вечером «Рома» проведёт матч итальянского чемпионата против «Кротоне». Паулу Фонсека сталкивается с очень серьёзными кадровыми проблемами. Как сообщает Football Italia, за римлян не смогут сыграть 13 футболистов.

«Рома» уже обходилась без Пау Лопеса, Леонардо Спинаццолы, Карлеса Переса, Криса Смоллинга, Амаду Диавары, Стефана Эль-Шаарави, Джордана Верету, Гонсало Вильяра, Риккардо Карафьори, Риккардо Сьерво и Николо Дзаньоло. Теперь список потерь пополнили дисквалифицированный Джанлука Манчини и заболевший тонзиллитом Федерико Фацио.

На текущую минуту «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома
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