«Рома» забила 5 мячей в ворота «Кротоне»

|
09 Мая 2021, 20:53,
|
|
После четырёх кряду неудачных матчей в Серии А «Рома» обыграла «Кротоне», главного аутсайдера чемпионата Италии. Первый тайм прошел без голов, но затем «волки» не испытали особых проблем и забили пять безответных мячей - 5:0. Лоренцо Пеллегрини и Борха Майораль оформили дубли, также поражал ворота Генрих Мхитарян.
«Рома» вернулась на седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха 47'
|(2:0) Пеллегрини Лоренцо 70'
|(3:0) Пеллегрини Лоренцо 73'
|(4:0) Мхитарян Генрих 78'
|(5:0) Майораль Борха 90'
Фузато Даниэл • Карсдорп Рик • Кумбулла Мараш • Ибаньес Рожер 46' ( Жуан Жезус ( 46') • Рейнолдс Брайан 59' ( Сантон Давиде ( 59') • Дарбо Эбрима 54' 80' ( Залевский Никола ( 80') • Кристанте Бриан 63' 80' ( Бове Эдоардо ( 80') • Педро Родригес 67' ( Пасторе Хавьер ( 67') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих • Майораль Борха
Запасные: Перес Бруно • Фарелли Симоне • Миранте Антонио • Джеко Эдин
Кордац Алекс • Джиджи Коффи • Магальян Лисандро • Големич Владимир • Молина Сальваторе • Мессьяс Жуниор • Чигарини Лука 72' ( Дзанеллато Никколо ( 72') • Бенали Ахмед 72' ( Петриччоне Якопо ( 72') • Реца Аркадиуш 46' ( Рисполи Андреа ( 46') • Уна Адам 87' ( Ривьер Эммануэль ( 87') • Сими Нванкво
Запасные: Луперто Себастьяно • Перейра Педру II • Креспи Джан Марко • Вулич Милош • Куомо Джузеппе • Марроне Лука • Феста Марко • Рохас Луис
09 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Кротоне