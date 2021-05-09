Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» забила 5 мячей в ворота «Кротоне»

09 Мая 2021, 20:53,

После четырёх кряду неудачных матчей в Серии А «Рома» обыграла «Кротоне», главного аутсайдера чемпионата Италии. Первый тайм прошел без голов, но затем «волки» не испытали особых проблем и забили пять безответных мячей - 5:0. Лоренцо Пеллегрини и  Борха Майораль оформили дубли, также поражал ворота Генрих Мхитарян.

«Рома» вернулась на седьмое место.

Протокол игры  
Рома 5:0 Кротоне
(1:0) Майораль Борха 47'    
(2:0) Пеллегрини Лоренцо 70'    
(3:0) Пеллегрини Лоренцо 73'    
(4:0) Мхитарян Генрих 78'    
(5:0) Майораль Борха 90'    
Фузато Даниэл Карсдорп Рик Кумбулла Мараш Ибаньес Рожер   46' (Жуан Жезус (   46') Рейнолдс Брайан   59' (Сантон Давиде (   59') Дарбо Эбрима   54'   80' (Залевский Никола (   80') Кристанте Бриан   63'   80' (Бове Эдоардо (   80') Педро Родригес   67' (Пасторе Хавьер (   67') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Майораль Борха
Запасные: Перес Бруно Фарелли Симоне Миранте Антонио Джеко Эдин
Кордац Алекс Джиджи Коффи Магальян Лисандро Големич Владимир Молина Сальваторе Мессьяс Жуниор Чигарини Лука   72' (Дзанеллато Никколо (   72') Бенали Ахмед   72' (Петриччоне Якопо (   72') Реца Аркадиуш   46' (Рисполи Андреа (   46') Уна Адам   87' (Ривьер Эммануэль (   87') Сими Нванкво
Запасные: Луперто Себастьяно Перейра Педру II Креспи Джан Марко Вулич Милош Куомо Джузеппе Марроне Лука Феста Марко Рохас Луис
09 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Кротоне
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