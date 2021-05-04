Генеральный директор «Ромы»: «Мы были потрясены желанием Моуринью побеждать»

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

«Мы очень рады приветствовать Жозе в нашей семье. Он является великим чемпионом, выигрывавшим трофеи на всех уровнях.

Когда Моуринью освободился, то мы сразу же воспользовались возможностью пообщаться с одним из величайших тренеров всех времён. Мы были потрясен желанием Жозе побеждать и его страстью к игре. Он обладает знаниями, опытом и лидерскими качествами – всё это позволяет ему конкурировать абсолютно на любом уровне», - цитирует Пинту пресс-служба римского клуба.