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Генеральный директор «Ромы»: «Мы были потрясены желанием Моуринью побеждать»

04 Мая 2021, 21:17,

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

«Мы очень рады приветствовать Жозе в нашей семье. Он является великим чемпионом, выигрывавшим трофеи на всех уровнях.

Когда Моуринью освободился, то мы сразу же воспользовались возможностью пообщаться с одним из величайших тренеров всех времён. Мы были потрясен желанием Жозе побеждать и его страстью к игре. Он обладает знаниями, опытом и лидерскими качествами – всё это позволяет ему конкурировать абсолютно на любом уровне», - цитирует Пинту пресс-служба римского клуба.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Тьягу Пинту
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Комментарии (1)
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nebarsabarsenet
04 Мая 2021, 21:48

Причём несбыточным желанием, уже много лет и в разных клубах)))

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