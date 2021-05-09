Фонсека: «У меня отличные отношения с Моуринью»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Кротоне» (5:0).

«Тяжело играть по несколько матчей в неделю, поэтому мы решили дать нескольким игрокам возможность отдохнуть. Сегодня мы сыграли хорошо.

Назначение Моуринью? Мы поговорили, Жозе был очень честен и справедлив со мной. У меня с ним отличные отношения, не стоит забывать, что мы оба являемся португальцами», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

После 35 туров римский клуб занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, до конца чемпионата «Роме» осталось провести три встречи. Отметим, что подопечные Фонсеки уже лишились шансов на попадание в еврокубки.