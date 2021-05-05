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Ди Канио: «Моуринью - худшее из худшего. Он законченный»

05 Мая 2021, 23:27,

Бывший игрок «Лацио», обозреватель Sky Sport Italia Паоло ди Канио обрушился с критикой на назначение Жозе Моуринью главным тренером «Ромы». Аудиозапись с его словами в телефонном разговоре с другом становится хитом на YouTube.

- Понимаю, что вам нужно громкое имя сейчас, но это все равно, что подписать контракт с игроком, завершившим карьеру. Моуринью искал работу с деньгами, у него три увольнения за четыре года за профнепригодность, - сказал ди Канио.

- Я говорю тебе, это худшее из худшего. Он законченный с любой точки зрения. Он даже не играет в футбол. У него антифутбол, - добавил ди Канио.

Последние трофеи Моуринью - Кубок лиги и победа в Лиге Европы в 2017 году с «МЮ».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Паоло Ди Канио
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