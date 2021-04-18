Пирло: «Мы играли здорово, но «Аталанте» повезло в концовке»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча с «Аталантой» (0:1).

«Это была хорошая игра против сильной команды. Мы играли здорово, но им повезло в концовке. Обидно, мы могли увезти домой хотя бы одно очко.

Мы знали, что «Аталанта» будет биться на каждом участке поля, поэтому были готовы к этому. Мы здорово владели мячом, закрывали пространство, «Аталанта» может доставить проблем любому сопернику, но сегодня у нас всё получалось», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Ювентус» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.