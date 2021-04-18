Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло: «Мы играли здорово, но «Аталанте» повезло в концовке»

18 Апреля 2021, 19:48,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча с «Аталантой» (0:1).

«Это была хорошая игра против сильной команды. Мы играли здорово, но им повезло в концовке. Обидно, мы могли увезти домой хотя бы одно очко.

Мы знали, что «Аталанта» будет биться на каждом участке поля, поэтому были готовы к этому. Мы здорово владели мячом, закрывали пространство, «Аталанта» может доставить проблем любому сопернику, но сегодня у нас всё получалось», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Ювентус» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Андреа Пирло
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Комментарии (3)
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0
PoliticExpert
18 Апреля 2021, 21:14

Здорово играли? Это правда? 30 сэйвов от вратаря соперников и курьёзный гол в наши ворота? Хватит уже дурачка включать, все знают, что результат закономерный.

0
AlessandroDP
18 Апреля 2021, 20:18

"Везет сильнейшим" (с)

0
Juventissimo
18 Апреля 2021, 19:55

Пирло явно поиздевался в своём интервью :)

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