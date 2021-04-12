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Агент: «Маккенни счастлив в «Ювентусе»

12 Апреля 2021, 15:22,

Агент Дэвид Мюллер, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, высказался о своем клиенте.

«Уэстон становится лучше с каждой неделей. Он очень много работал, чтобы восстановиться от травмы, которая повлияла на его выступления. Сейчас Маккенни находится в отличной форме.

Возможный уход Маккенни из «Ювентуса»? Уэстон счастлив в «Ювентусе» - это всё, что я сейчас могу вам сказать. Не думаю, что что-то может измениться в ближайшее время. Туринский клуб не жалеет о своем приобретении», - цитирует Мюллера TuttoJuve.

Ранее «Ювентус» объявил о выкупе футболиста у «Шальке», сумма трансфера составила порядка восемнадцати с половиной миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Уэстон Маккенни
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