Агент: «Маккенни счастлив в «Ювентусе»

Агент Дэвид Мюллер, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, высказался о своем клиенте.

«Уэстон становится лучше с каждой неделей. Он очень много работал, чтобы восстановиться от травмы, которая повлияла на его выступления. Сейчас Маккенни находится в отличной форме.

Возможный уход Маккенни из «Ювентуса»? Уэстон счастлив в «Ювентусе» - это всё, что я сейчас могу вам сказать. Не думаю, что что-то может измениться в ближайшее время. Туринский клуб не жалеет о своем приобретении», - цитирует Мюллера TuttoJuve.

Ранее «Ювентус» объявил о выкупе футболиста у «Шальке», сумма трансфера составила порядка восемнадцати с половиной миллионов евро.