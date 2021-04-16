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Кьеллини: «Никогда не буду играть за другой европейский клуб»

16 Апреля 2021, 21:27,

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини ответил на вопрос об истекающем контракте.

«Во время перерыва на сборные все писали о проблемах с продлением контракта со мной и Буффоном, но это не правда. Этой проблемы просто не существует и никогда ее не было. Вы должны понимать, что со мной и Буффоном никогда не будет проблем.

Переход в другой клуб? Трансферный рынок непредсказуем, но я никогда буду играть за другой европейский клуби – это невозможно. На данный момент я сосредоточен на матче с «Аталантой», - цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

Контракты Кьеллини и Буффона с «Ювентусом» истекают в конце нынешнего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини
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