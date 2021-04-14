Госенс рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после перехода в «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс рассказал о периоде адаптации в итальянском клубе.

«Мой первый год в «Аталанте» был полон разочарований. Я приехал в новую страну и не говорил на языке, некому было мне помочь. Я не был важен для команды, тренер не верил в меня и временами давал понять, что мои навыки не достаточны для выступления за «Аталанту». Я не помню, сколько раз я сидел ночами в своей комнате и задавался вопросом, не загубил ли я свою карьеру этим переходом. Я не играл, в команде меня не замечали, у меня не было семьи, которая могла бы отвлечь меня от всех проблем. Но в то же время я понимал, что у меня есть всё, чтобы выступать в Серии А.

Я знал, что тяжёлая работа когда-нибудь окупится. Теперь, после четырёх лет пребывания в Бергамо, я стал важным игроком команды, играю в Лиге чемпионов и вызываюсь в сборную Германии», - цитирует Госенса Gameplan.