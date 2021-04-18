Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гасперини: «Гордимся победой над «Ювентусом»

18 Апреля 2021, 18:58,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0).

«Эта победа означает, что нам по силам обыгрывать «Ювентус». Хочу похвалить ребят, потому что им удалось одолеть сильную команду, коей «Ювентус» остается всегда. Нам пришлось пострадать на поле, но это того стоило, мы гордимся победой.

Мы готовились к игре и сразу держали в уме замены, которые могут усилить игру, всё так и произошло, вы всегда должны помнить, что матч длится 90 минут.

Удастся ли нам закончить сезон в топ-4? Пока ещё рано говорить об этом, до конца сезона осталось семь игр. Сразу несколько клубов будет бороться за попадание в четвёрку лучших», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Аталанта» занимает третье место в чемпионате Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола