Гасперини: «Гордимся победой над «Ювентусом»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0).

«Эта победа означает, что нам по силам обыгрывать «Ювентус». Хочу похвалить ребят, потому что им удалось одолеть сильную команду, коей «Ювентус» остается всегда. Нам пришлось пострадать на поле, но это того стоило, мы гордимся победой.

Мы готовились к игре и сразу держали в уме замены, которые могут усилить игру, всё так и произошло, вы всегда должны помнить, что матч длится 90 минут.

Удастся ли нам закончить сезон в топ-4? Пока ещё рано говорить об этом, до конца сезона осталось семь игр. Сразу несколько клубов будет бороться за попадание в четвёрку лучших», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Аталанта» занимает третье место в чемпионате Италии.